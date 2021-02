Basket: Agrigento ospita Ragusa; Grande: ci aspetta un trittico di partite fondamentali

“Mi aspetto una partita gagliarda da parte dei nostri avversari, hanno bisogno di punti e non dobbiamo sottovalutarli. All’andata ci hanno battuti e per noi è anche l’occasione della rivincita”.

Così Alessandro Grande presenta la sfida valida per la 4ᵃ giornata di ritorno del campionato di B di pallacanestro in programma domenica pomeriggio al PalaMoncada, tra Fortitudo e Kleb Ragusa, con palla a 2 alle 18. Agrigento reduce da quattro vittorie consecutive, la formazione iblea da un poker di sconfitte e fuori casa ha all’attivo una sola vittoria. Sulle qualità dei ragusani, Grande aggiunge: “Sono una squadra tosta, bravi a sporcare ogni pallone all’avversario, non mollano mai ed anche quando hanno perso sono rimasti in partita fino alla fine”. Dopo il successo di Crema i biancazzurri sembrano aver innestato il pilota automatico riuscendo a vincere contro tutte le contender più accreditate del Girone B1 (Bologna Basket, Bernareggio e Crema), per di più fuori dalle mura amiche e trovando, altresì, quell’intensità mentale che era venuta a mancare nelle ultime partite del 2020. Adesso Agrigento è prima in classifica a quota 14 punti, insieme a Bernareggio e mercoledì deve recuperare la partita sul parquet della Sangiorgese (MI).

“Siamo stati molto bravi a portare a casa la partita di Crema – commenta il miglior assistman – ora dobbiamo continuare su questa scia perché ci aspetta un trittico di partite fondamentali”. A margine della partita di Crema, oltre ai cinque uomini in doppia cifra, spiccano Andrea Saccaggi (sempre più bomber e leader della classifica dei migliori realizzatori del girone B1 con 19.8 punti di media e il 51% dall’arco), Albano Chiarastella (in formato doppia-doppia di media con 11.8 punti e 11.2 rimbalzi) e proprio Alessandro Grande miglior assistman con 6.8. “Ho avuto sempre la fortuna di giocare con squadre che arrivano fino in fondo – ammette – e la Fortitudo è la società giusta. Ovviamente ci manca la presenza dei tifosi, senza il pubblico è tutto più difficile ma spero di poterli abbracciare presto”. La sfida di questo pomeriggio coincide con il penultimo derby di regular season.

