In sella alla sua bicicletta elettrica per sfuggire al controllo ha tentato di investire un poliziotto che gli aveva intimato di fermarsi. Non l’ha fatta franca. E’ stato bloccato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Il protagonista, un ventenne barista agrigentino, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale.

Ma è stato anche segnalato alla Prefettura quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto dalle parti del Quadrivio Spinasanta. Il giovane, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

