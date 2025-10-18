Un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area Sar maltese e sono in corso le operazioni di ricerca dei dispersi. Le operazioni sono scattate dopo che l’aereo Manta “10-03” della Guardia costiera italiana, ha individuato il natante rovesciato e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio. Undici naufraghi, salvati dalla motovedetta Cp 322 della Guardia costiera, sono sbarcati a Lampedusa. Assieme a loro anche il cadavere di una donna.

I superstiti, fra cui 3 donne e 2 minorenni, originari di Egitto, Eritrea, Sudan e Somalia, hanno raccontato di essere partiti in 34 su un barchino di 8 metri da Tajoura in Libia. Al momento risultano esserci una ventina di dispersi. Sono oltre mille i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dopo i numerosi sbarchi avvenuti nelle ultime 48 ore. Novanta sono stati già trasferiti a Porto Empedocle.

