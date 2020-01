Barbara Capucci si commuove: «La Sagra del Mandorlo mi fa pensare a David Zard» – VIDEO

<< Quando penso alla Sagra del Mandorlo in Fiore mi commuovo perché mi viene in mente quella persona straordinaria che è stato David Zard>>.

L’attrice Barbara Capucci, intervistata dal direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio, ricorda la sua esperienza come presentatrice della “Sagra del Mandorlo in fiore” per la regia di David Zard che ancora oggi viene rievocata come un’edizione memorabile.

L’artista agrigentina che nel 2020 girerà un film ambientato in Sicilia, per la regia di Beppe Cino, parla anche dell’anno appena trascorso.

Un 2019 fatto di successi. Tra le altre cose Barbara Capucci ha lavorato nel film di Giuseppe Ferlito “Re Minore” dove ha interpretato il ruolo di una Dirigente Scolastica. GUARDA LA VIDEO INTERVISTA