AGRIGENTO – Uno zerbino con la scritta “Welcome” ricavata dalle strisce dei giubbotti di salvataggio dei migranti. Le foto dell’ultima opera di Banksy a Londra, cancellata e poi riapparsa come un fantasma. Una serie di scatti che raccontano l’Ucraina secondo il suo sguardo duro, poetico, senza sconti. E ancora: un’immagine per Greenpeace bloccata dalla Disney e mai pubblicata, i Tre Re Magi fermati al metal detector, le campagne sul The Walled Off Hotel a Betlemme e gli stencil sulla Palestina.

Non una mostra come le altre, ma un viaggio.

La Banksy Modeste Collection, per la prima volta in Italia, sbarca ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, dopo aver toccato 17 città francesi, registrato 370 mila visitatori e devoluto quasi 400 mila euro a progetti sociali. Quella che apre il 3 dicembre alle 18 nei locali rigenerati della Camera di Commercio (via Atenea 224), è un’esposizione che volutamente si sottrae alla definizione di “mostra”: prima di essere arte, è messaggio, e solo in seconda battuta esposizione.

Dal 4 al 21 dicembre, la collezione sarà visitabile ogni giorno:

9-11 per le scuole, 11-19 per il pubblico.

Ingresso libero, nel pieno spirito banksyano: l’arte come diritto, non come privilegio.

Schifani: “Un’occasione di crescita civile”

«Siamo orgogliosi di ospitare ad Agrigento una mostra che non è solo un evento culturale, ma un’occasione di crescita civile – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – La Banksy Modeste Collection porta un messaggio potente, capace di parlare ai giovani e agli adulti e di invitare tutti a riflettere sul mondo che vogliamo costruire. La cultura resta uno strumento di dialogo, consapevolezza e cambiamento».

Cucinotta: “Un progetto che era nel dossier fin dal primo giorno”

Il concept della mostra, ideata dal collettivo francese Banksy Modeste Collection, si fonda sulla forza brutale e immediata delle immagini dell’artista: denuncia sociale, antimilitarismo, disuguaglianze, l’eterna lotta tra il potere e il popolo, simboleggiati dalla scimmia e dal ratto.

«Ogni opera di Banksy è un invito alla riflessione – afferma la presidente di Agrigento2025 Maria Teresa Cucinotta – Questo progetto, presente nel dossier di candidatura sin dal primo giorno, rappresenta un’occasione straordinaria per tutta la comunità. Agrigento potrà confrontarsi con uno degli artisti più influenti del panorama internazionale».

Parello: “Un modello che dialoga con il territorio”

«Banksy Modeste Collection è un progetto sociale ed etico – sottolinea il direttore generale della Fondazione, Giuseppe Parello – perché parla alla gente e prende linfa dal luogo. Non è una mostra che si esaurisce nelle sue date, ma un modello capace di instaurare un dialogo con il territorio».

Il percorso espositivo non è una sequenza statica di opere, ma una narrazione compatta, divisa in sezioni ma unita da un unico filo rosso: le contraddizioni del mondo contemporaneo raccontate attraverso provocazioni visive che hanno fatto il giro del pianeta.

Miccichè: “Agrigento città simbolo di accoglienza”

Ad accogliere il progetto, la città simbolo dell’accoglienza.

«È un onore, come Capitale italiana della Cultura, ospitare la prima tappa italiana di questo progetto – afferma il sindaco Francesco Miccichè – Banksy racconta, meglio di chiunque altro, le grandi tensioni del nostro tempo: ingiustizia, consumismo, esilio, libertà, antimilitarismo, solidarietà. La mostra non celebra un artista: chiama ciascuno a riflettere, a impegnarsi e ad agire».

Un percorso che parla alla città e con la città

L’esposizione, gratuita e aperta a tutti, si fonda sul coinvolgimento diretto delle realtà locali:

Tierra Techo Trabajo APS, Yard 44, Scaro Cafè, Arci John Belushi.

Associazioni che parteciperanno attivamente all’accoglienza e alla mediazione culturale, secondo il modello itinerante che ha decretato il successo europeo della collezione.

Sono previste inoltre iniziative destinate al territorio, sostenute dalla Fondazione Banksy Modeste Collection.

Una collezione di 250 pezzi, 200 in mostra ad Agrigento

La Banksy Modeste Collection nasce nel 2020, quando il collettivo francese acquisisce un primo nucleo di opere da un collezionista privato. In pochi anni la raccolta si è arricchita grazie ad acquisti che dialogano con il percorso recente dell’artista, dalla mostra Cut and Run di Glasgow 2024 alle serigrafie e fotografie cedute da privati.

Oggi la collezione conta oltre 250 pezzi, di cui circa 200 esposti ad Agrigento.

Ogni opera è corredata da una didascalia che racconta contesto, luogo, significato: perché conoscere Banksy non significa soltanto guardare un’immagine, ma comprendere un mondo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp