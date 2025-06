Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha pubblicato l’avviso per la locazione di immobili da adibire a sede scolastica del Liceo Scientifico Statale “Leonardo” Biomedico, Matematico, Scienze Applicate, Sportivo, Scienza dei dati e Intelligenza Artificiale e Linguistico di Agrigento.La manifestazione di interesse è rivolta a proprietari pubblici o privati con immobili situati nel territorio cittadino, pronti o quasi pronti ad accogliere cinquantquattro aule/laboratori, sala professori e servizi igienici accessibili.Il Consorzio precisa che l’esplorazione di mercato non vincola in alcun modo l’ente, il quale si riserva la libertà di selezionare l’offerta giudicata più conveniente o di non procedere affatto, senza obbligo di motivazioni.

Per superare il vaglio preliminare l’edificio deve già disporre o impegnarsi a ottenere agibilità, impianti normati, certificazioni antincendio e antisismiche conformi alle NTC 2018. Ogni aula deve garantire almeno un metro e ottanta quadrati netti per studente e un rapporto fra superficie lorda e numero di alunni compreso fra 6,65 e 12,28 metri quadrati. Sono imprescindibili accessi senza barriere architettoniche, servizi igienici separati e percorsi sicuri. Il termine ultimo per l’adeguamento coincide con l’avvio delle lezioni, a settembre 2025.Il Consorzio richiede strutture adeguate alla vigente normativa urbanistica e sanitaria, impianti elettrici certificati, efficienza energetica secondo il D.M. 26 giugno 2015 e misure di prevenzione incendi disciplinate dal decreto del 1992. L’obiettivo è offrire spazi salubri e resilienti, riducendo consumi e garantendo la continuità didattica anche in presenza di eventi sismici.Le candidature dovranno pervenire entro mezzogiorno del 7 luglio 2025 esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo del protocollo provinciale. I proponenti dovranno mantenere l’offerta irrevocabile per novanta giorni a partire dalla scadenza dell’avviso, così da consentire all’ente le verifiche tecniche e amministrative.

La proposta deve riportare generalità del proprietario o del legale rappresentante, planimetrie, fotografie, documentazione di conformità o impegno all’adeguamento, canone annuo richiesto e quadro dettagliato di eventuali lavori con relativo computo metrico. Ogni documento resterà acquisito agli atti senza oneri di rimborso e non verranno riconosciute provvigioni ad agenzie intermediarie.Il Libero Consorzio potrà organizzare sopralluoghi tecnici e avvalersi dell’Agenzia del Demanio per valutare la congruità economica delle proposte. La stipula del contratto avverrà solo in presenza di effettiva necessità dopo il confronto fra prezzo, caratteristiche costruttive e tempi di consegna. In fase istruttoria l’ente conserverà la facoltà di recedere dalle trattative in qualsiasi momento.I proprietari interessati dovranno predisporre la documentazione e inviarla via PEC entro la scadenza. Per chiarimenti è possibile contattare il settore Infrastrutture al numero 0922593414 o all’indirizzo [email protected]. L’avviso integrale resta disponibile sul sito istituzionale del Libero Consorzio, sezione Bandi e Gare.

