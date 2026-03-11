Previsti ulteriori lavori di manutenzione sulle strade provinciali di competenza del Libero Consorzio grazie ad un corposo stanziamento da parte della Giunta provinciale presieduta da Giuseppe Pendolino. E’ pubblicato infatti sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it (sezione gare e appalti) il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord, interamente finanziato con fondi di bilancio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L’appalto ha un importo di 2.810.000 euro, compresi 84.300 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 13 aprile 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 14 aprile 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Complessivamente, dunque, per le strade della zona centro-nord andranno in gara a breve lavori per oltre 4.700.000 euro, considerando anche un altro appalto (in scadenza in prossimo 23 marzo) finanziato con fondi previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883).

“Le strade di questo comparto sono caratterizzate da vari problemi, in particolare frane e cedimenti dei tracciati in diversi punti” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “ed è per questo che abbiamo deciso di intervenire anche con fondi di bilancio dell’Ente per garantire la sicurezza di quanti, in particolare lavoratori, studenti pendolari e titolari di attività produttive, percorrono queste strade quotidianamente”. Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16603

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp