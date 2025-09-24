E’ disponibile sulla home page www.provincia.agrigento.it il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 85-A Grotte-Scintilia e 51 Grotte-Comitini. Si tratta di lavori interamente finanziati dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione. La procedura di gara sarà effettuata integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 20 ottobre 2025 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio.

L’appalto ha un importo complessivo di 2.800.000 euro più Iva (compresi 56.000 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). “Si tratta di due strade interne di una certa importanza – afferma il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino – per le quali siamo riusciti ad ottenere un finanziamento che consentirà il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei tracciati. Siamo al lavoro per accedere con altri progetti a nuove linee di finanziamento per migliorare l’intera rete viaria interna”.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 547 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, che hanno rilevato l’urgenza della rimozione di alcuni cedimenti e frane, la posa di gabbionate a sostegno di alcuni punti della sede stradale e il drenaggio delle acque meteoriche superficiali, il collocamento di nuova segnaletica e la bitumatura dei tracciati. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del prossimo 21 ottobre nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16311

