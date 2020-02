Banditi armati di pistola e coltello da macellaio assaltano distributore

Tre banditi incappucciati, uno armato di pistola e un altro con un grosso coltello da macellaio, hanno assaltato il distributore di carburanti Agip, lungo la strada statale 640, poco più avanti Canicattì Nord, in direzione “Grottarossa”.

Sotto ma minaccia delle armi si sono fatti consegnare i soldi, che l’addetto alle pompe aveva in tasca, 710 euro, poi sono penetrati all’interno della struttura, adibita ad ufficio, ed hanno trovato e portato via un’altra somma in denaro, in via di quantificazione.