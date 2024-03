Ignoti malviventi, con l’utilizzo di arnesi da scasso, attraverso un “buco” realizzato sul tetto, si sono intrufolati nel fabbricato, adibito ad uffici, del distributore di carburante lungo la strada statale 115, all’uscita di Villaggio Mosè, nei pressi del bivio per Naro. Ad agire, durante la notte, una banda di delinquenti – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto – che si è introdotta all’interno del locale ed ha portato via una somma in denaro e l’impianto della videosorveglianza.

I malfattori, poi sono fuggiti via, facendo perdere le tracce. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma sarebbe ingente. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’attività lavorativa. Sul posto è arrivata la polizia che, dopo il sopralluogo di rito, ha avviato le indagini. Il personale della Scientifica invece ha eseguito i rilievi concentrati alla ricerca di eventuali impronte e tracce, che possano risultare utili all’attività investigativa.