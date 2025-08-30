La Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, in risposta alla nota diffusa da Aica, è intervenuta per puntualizzare che “soltanto in data 29 agosto 2025, alle ore 13,07, è stato depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva l’atto che ha consentito, dopo i necessari approfondimenti e studi di natura legale, l’adozione del corretto provvedimento per la positiva risoluzione della vicenda”. “Si ribadisce che la Banca – continua la nota a firma del presidente della Bcc Agrigentino Angelo Vita – ha sempre operato con estrema attenzione alle esigenze del territorio, con la massima trasparenza e con l’osservanza ed il rispetto delle norme di legge”. Soddisfazione è stata espressa dall’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (Aica) alla notizia che la Bcc Agrigentino ha trasmesso una nota ufficiale con la quale ha confermato la rimozione dei vincoli sui conti correnti intestati ad Aica.

Nella comunicazione la banca ha precisato che, “a seguito di opportune verifiche ed approfondimenti, e preso atto del deposito dell’atto di rinuncia da parte di Siciliacque, nonché preso atto della circostanza che si è già prodotto, con la rinuncia del creditore, l’effetto estintivo istantaneo della procedura, la banca ha ritenuto di rimuovere il vincolo sul conto corrente”.

Aica ha preso atto positivamente della decisione sottolineando come, grazie alla diffida formale inviata e alla presa di posizione pubblica a difesa dei lavoratori e del territorio, sia stato possibile giungere a questo risultato, restituendo immediata disponibilità dei fondi indispensabili. “È una vittoria di trasparenza e correttezza – dichiara la presidente del CdA di Aica, Danila Nobile –. Abbiamo difeso con fermezza i diritti dei cittadini e dei lavoratori, e oggi i conti sono sbloccati. Stiamo proprio in questi minuti procedendo al pagamento degli stipendi, riportando serenità in azienda e nel territorio e la prossima settimana informeremo tutti i nostri creditori sul piano di pagamento in predisposizione per loro”.

