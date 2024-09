Un bambino di 3 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo dopo aver assunto Ketamina, una droga sintetica sempre più diffusa tra i giovani. Si tratta del primo caso di overdose da Ketamina su un bambino così piccolo. Lo riporta La Repubblica.

La Procura per i minorenni di Palermo ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. I genitori del bambino, che hanno portato il figlio in ospedale in condizioni preoccupanti, hanno dichiarato di non sapere come il piccolo sia entrato in contatto con la droga.