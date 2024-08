Una bambina di 5 anni, residente a Serradifalco, è stata appena salvata dall’assistente bagnanti Giuseppe Filippazzo, in servizio per il Comune di Agrigento presso la spiaggia del Caos. La bambina, complice la bella giornata e il mare piatto, si era allontanata di circa 50 metri dalla battigia e aveva cominciato ad annaspare. Per fortuna, l’episodio non è sfuggito agli occhi vigili dell’assistente brevettato FIN (Federazione Italiana Nuoto), che ha subito recuperato la bambina e avviato le manovre di rianimazione. La piccola aveva ingerito molta acqua, e le manovre sono state efficaci per svuotare i polmoni. Successivamente, l’assistente ha consigliato alla famiglia di portare la bambina in ospedale per un controllo di routine. La bambina era cosciente, e si raccomanda a tutti i genitori di non perdere mai di vista i propri figli, anche quando le condizioni del mare sembrano sicure.