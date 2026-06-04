Stabiliti gli orari dei comizi elettorali conclusivi dei due candidati sindaci di Agrigento impegnati nel ballottaggio. A Porta di Ponte, venerdì 5 giugno, andrà in scena l’ultimo confronto a distanza prima del silenzio elettorale. Ad aprire sarà Dino Alonge alle 20:30. Alle 22:30 toccherà invece al candidato progressista Michele Sodano.

La conclusione degli interventi è prevista entro la mezzanotte, quando scatterà il silenzio elettorale. Gli agrigentini saranno chiamati alle urne il 7 e l’8 giugno. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo sindaco di Agrigento, che guiderà la città per i prossimi cinque anni.

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