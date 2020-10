Ballottaggi: alle 12 affluenza 9,01%

Bassa affluenza in Sicilia nel primo giorno dedicato ai ballottaggi nei quattro comuni siciliani al voto oggi e domani. La prima rilevazione, quella di mezzogiorno, rende conto di una partecipazione pari all’8,72%, oltre quattro punti in meno (-4,19%) rispetto a quindici giorni fa quando si era recato a votare il 12,92%. Nel principale comune al voto, Agrigento, affluenza del 9% a fronte del 13% di due settimane fa. A Carini, in provincia di Palermo, 5,90% (era stato il 9,28%), a Floridia (Siracusa) l’8,88% (13,62%) e ad Augusta 11,31% (16,19%).

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 22 di oggi domenica 18 e dalle 7 alle 14 di domani lunedì 19. Lo spoglio inizierà subito dopo e verrà eletto sindaco chi potrà sommare anche un solo voto in più rispetto all’avversario.

Per chi non rispettasse questa normativa, la legge prevede sanzione amministrative e pecuniarie. Oggi e domani l’ufficio elettorale del Municipio sarà aperto con gli stessi orari dei seggi per fornire a chi ne fosse sprovvisto la carta d’identità ed il certificato elettorale.