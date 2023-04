C’è stato un fuori programma durante la processione del Venerdì Santo nel centro storico di Agrigento. I simulacri di Gesù Appassionato e dell’Addolorata con i fedeli al seguito, sono stati deviati su via Pietro Nenni, per il rischio di crollo di un vecchio balcone, al civico 22, della via Garibaldi. Una decisione presa dalla Protezione civile comunale e dai vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri hanno poi rimosso le parti pericolanti.