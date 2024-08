Due bagnini Natal Onolfo e Morena Rubbino, della “La Mediterranea M.B.O.” di Palma di Montechiaro, nel pomeriggio di lunedì in località Manica Ciotta (Gaffe Palma), hanno tratto in salvo un bagnante che a causa della corrente forte non riusciva più a tornare a riva. Salvataggio perfettamente riuscito tra gli applausi dei bagnati presenti. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, si è complimentato con i due giovani bagnini. “Grazie di cuore e complimenti ai nostri Angeli del Mare – afferma il primo cittadino – raccomandiamo a tutti massima attenzione per poter vivere in serenità le nostre meravigliose spiagge ed il nostro stupendo mare”.