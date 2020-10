Badante canicattinese ruba mazzo di chiavi: denunciata

CANICATTI’. La polizia di Stato ha deferito in stato di libertà una donna quarantenne per il reato di ricettazione. Le indagini avviate a cura degli uomini del Commissariato, a seguito di denunce sporte da diversi cittadini di Canicattì, che segnalavano diversi tentativi di furto presso le loro abitazioni o quelle di congiunti, portavano ad una donna che era stata per brevi periodi badante degli anziani congiunti dei denuncianti.

Si acquisivano importanti elementi di prova a carico della donna che, approfittando della distrazione dei proprietari, si era impossessata delle chiavi con lo specifico intento di introdursi furtivamente nelle abitazioni.