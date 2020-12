Tranquilli bambini, al tempo del Covid Babbo Natale arriva dal mare. Singolare iniziativa dei rappresentanti dell’Associazione sportiva AISSUT Surf School Porto Empedocle che in stagione effettua gettonatissime escursioni guidate alla Scala dei Turchi in Sup (Stand Up Paddle) surf con pagaia, in pratica. L’associazione già protagonista di uno speciale servizio trasmesso da Linea Verde lo scorso 19 ottobre, ha voluto augurare così buon Natale a tutti gli amanti di questa meravigliosa costa. Lo sfondo è quello più ambito, ovvero il meraviglioso costone di marna bianca della Scala dei Turchi. Babbo Natale a bordo del “suo” sup sta arrivando. (DV)