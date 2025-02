Agrigento, 15 febbraio 2025 – La cerimonia di premiazione del Premio Progresso Economico 2024, organizzata dall’Ente Camera di Commercio, ha avuto luogo oggi ad Agrigento, celebrando le eccellenze imprenditoriali che si sono distinte nel panorama economico e produttivo locale. Un riconoscimento importante, volto a valorizzare quelle realtà che contribuiscono in modo concreto allo sviluppo del territorio e alla crescita economica della provincia.

A ricevere il premio sono state undici aziende agrigentine, che operano in vari settori e che si sono fatte notare per la loro capacità di innovare, sostenere il territorio e offrire prodotti e servizi di alta qualità. Tra i premiati, spiccano l’Oleificio Sarullo, noto per la produzione di oli pregiati, e la Bonfissuto srl, un punto di riferimento nel settore della pasticceria artigianale. Anche il mondo dell’ospitalità ha avuto il suo spazio, con il riconoscimento agli Hotel del Viale e Hotel Colleverde Park, due strutture che da anni accolgono turisti con eccellenza.

L’elenco dei premiati include anche realtà in altri settori, come l’Ottica Sacco, specializzata nella cura della vista, e la Azienda Agricola Vella, che da generazioni coltiva la terra con passione e innovazione. Altri premiati sono stati Alongi srl, Meridiana srl, Dolci e Salati di Crapanzano Alfonso, Azienda Agricola Marchese Ragona Rosario, e Apenera Gin, aziende che, con il loro impegno, hanno contribuito a dare lustro all’economia agrigentina.

Alla cerimonia erano presenti il Presidente di Unioncamere Sicilia, Dott. Giuseppe Pace, e il Commissario della Camera di Commercio, Dott. Giuseppe Termine. Entrambi hanno evidenziato l’importanza di un tessuto imprenditoriale solido e dinamico, capace di affrontare le sfide del mercato e di rappresentare un motore per lo sviluppo dell’intera provincia. “Il Premio Progresso Economico è un tributo a quegli imprenditori che, con il loro lavoro quotidiano, rendono Agrigento una terra di opportunità”, ha sottolineato il Dott. Pace.

L’evento si è concluso con un messaggio di speranza e impegno da parte delle istituzioni, che hanno rinnovato il loro supporto alle realtà produttive locali. “Continueremo a promuovere la competitività e la crescita economica di Agrigento“, ha dichiarato il Dott. Termine, “perché il successo delle nostre aziende è anche il successo dell’intero territorio.”

