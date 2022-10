Avviso democrazia partecipata, Roberta Zicari: “Se non ora quando?”

Il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari, ha presentato una interrogazione per sapere quando verrà pubblicato l’avviso per “la democrazia partecipata”. Chiede, inoltre, di sapere perché dal 2018 non viene utilizziamo più questo trasferimento regionale. “Le somme da spendere con forme di democrazia partecipata ammontano a circa 8 mila euro- dice Zicari– somme che potrebbero essere utilizzate, ad esempio, per la povertà, per la bonifica della discarica di amianto nel quartiere San Michele o per un evento di beneficenza che porterebbe vari benefici: moltiplicare le somme da utilizzare per scopi benefici, fare lavorare gli operatori del settore, regalare un momento conviviale alla città. Il nostro Comune ha già un regolamento che disciplina l’argomento, con un articolato art. 4 che pone la parola finale alla Giunta. Io ho provato a modificare questo Articolo ed a dare anche la parola finale agli agrigentini, ma sono stata invitata a ritirare la proposta. Spero che i miei colleghi che mi hanno invitato a ritirare la modifica – continua il consigliere comunale- possano rivalutare la richiesta e ripresentare la proposta di modifica in favore dei cittadini, ed invito l’Amministrazione Comunale a rompere il circolo vizioso che dal 2018 ad oggi aleggia sul Comune ovvero a bandire l’avviso così da non perdere queste risorse. Somme modeste, vero, ma in tempi di “vacche magre” come questo, dove non vi è chiarezza e certezza sulle finanze comunali, di fondamentale importanza.”