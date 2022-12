Avvio dei lavori per la messa in sicurezza del manto stradale di Viale dei Giardini

Si sistema il manto stradale del Viale dei Giardini. E- Distribuzione in questi giorni è impegnata nella sostituzione di elettrodotti interrati in media tensione, opera necessaria per consentire il miglioramento del servizio elettrico nell’intera zona, nonché per ripristinare il livello di tensione ai numerosi clienti residenti, in quanto, i vetusti elettrodotti esistenti, non riescono a garantirne i livelli minimi. Al termine di questi lavori E-Distribuzione provvederà al completamento degli asfalti nei tratti di loro intervento, scarificando e ripavimentando il manto stradale.

Il Comune di Agrigento dal 15 dicembre procederà con l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del manto stradale, 170 mila euro derivanti da un finanziamento destinato al Comune dal Ministero dell’Interno, con l’attività di scarifica e, se le condizioni meteo lo permetteranno, entro giorno 20 dicembre procederà alla stesa del bitume “fotocatalitico” che permetterà di abbattere la concentrazione degli inquinanti atmosferici.

«Il viale dei Giardini è un’arteria – afferma il sindaco Franco Miccichè – molto trafficata non soltanto nel periodo estivo ma anche in quello invernale, molto deteriorata e messa a dura prova anche in occasione di eventi meteorici, che necessità di una messa in sicurezza ».

«Si cercherà di limitare al massimo i disagi agli abitanti della zona – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato – molto probabilmente si dovrà procedere sull’arteria a corsia alternata, se possibile, per procedere in sicurezza alla messa in quota dei pozzetti, all’eliminazione degli avvallamenti, e alla stesa della bitumazione».