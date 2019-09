Avviare un’attività commerciale: l’importanza dei fornitori

Avviare una nuova attività commerciale offre alcune interessanti sfide. Tra le principali vogliamo parlare della necessità di prendere contatto con fornitori e grossisti di comprovata fiducia, che siano in grado di offrirci regolarmente tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Del resto si tratta di uno degli elementi principali per un’attività commerciale: senza prodotti da vendere un negozio chiude, lo stesso avviene se i prodotti hanno un rapporto qualità/prezzo decisamente scarso.

Come trovare i fornitori

Un tempo riuscire a trovare i migliori fornitori era cosa complessa e difficile anche a causa di questioni puramente logistiche. Oggi queste problematiche sono state quasi completamente appianate da internet. Chi lo desidera può sfruttare un semplice motore di ricerca di fornitori in Italia: Fornitori.it. Si tratta di un sito completamente dedicato ai fornitori ed ai grossisti di qualsiasi categoria merceologica. Chi si appresta ad avviare un’attività commerciale può trovare un importante aiuto in questo tipo di strumento, che si tratti di un ristorante o di n negozio di abbigliamento poco importa. Prima di affidarsi ad un fornitore è però sempre importante contattarlo, verificare sia i prodotti che propone, sia le tempistiche per le consegne e le politiche di vendita. Solo così si potrà avere una chiara idea del servizio proposto.

Le caratteristiche fondamentali di un buon fornitore

Il primo elemento che caratterizza un fornitore riguarda, ovviamente, i prodotti che offre. Questo è tanto più vero quanto più originale o di nicchia è l’attività commerciale che intendiamo avviare. Per intenderci, se vogliamo vendere frutta e verdura, un buon fornitore lo potremo trovare anche tra i produttori locali della zona in cui è situato il punto vendita; se invece vogliamo avviare un negozio di pipe e tabacco, dovremo cercare quasi certamente ad una maggiore distanza per offrire ai nostri clienti prodotti vari e di qualità. Detto questo, sono anche altre le peculiarità importanti in un fornitore, a partire dalla sua affidabilità e dalle tempistiche per le consegne. La certezza di avere a disposizione un qualsiasi prodotto proprio quando ci serve è molto importante per un commerciante. Anche perché attorno a questo pilastro si costruisce un piano commerciale, che riguarda anche i tempi di approvvigionamento, la necessità o meno di predisporre ordini regolari nel corso del tempo, la consapevolezza di avere o meno sempre a disposizione ciò che serve per l’attività quotidiana.

Prezzi, qualità. Tipologia dei prodotti

A parità di prodotti offerti, è chiaro che il fornitore che ce li offre al prezzo inferiore sarà quello che contatteremo per primo. Sempre però considerando le caratteristiche di cui abbiamo parlato prima, pagare meno i prodotti, ma avere un servizio peggiore, non conviene alla lunga distanza. Chi desidera avviare un’attività commerciale dovrà trovare il fornitore, o i fornitori, che gli garantiscono una buona qualità e varietà di prodotti, ad un prezzo ragionevole, con tempi brevi per le consegne e certezza nelle tempistiche. Stiamo parlando quindi di trovare il giusto equilibrio tra diversi elementi, da considerare tutti contemporaneamente. Non è infrequente per chi ha un negozio o un’attività nella ristorazione il cambio di un fornitore che si rivela non all’altezza della situazione.