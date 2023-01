Avvia lavori di ristrutturazione di una casa e trova una pistola carica e pronta all’uso

Ha rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 6,35, con matricola abrasa di marca “fratelli Galesi – Brescia”, dotata di caricatore rifornito di cinque cartucce dello stesso calibro – pronta all’uso dunque – all’interno di un immobile disabitato di sua proprietà. Un trentacinquenne bracciante agricolo, di Alessandria della Rocca, incensurato, ha immediatamente allertato il 112.

Sul luogo si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Cammarata. L’uomo, ascoltato dai militari dell’Arma, non ha saputo fornire alcuna notizia circa la provenienza. Il ritrovamento in una palazzina in territorio di Alessandria della Rocca. Il bracciante agricolo, mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione dell’abitazione, ha trovato la rivoltella.

L’arma, naturalmente, è stata sequestrata. I carabinieri hanno avviato le indagini anche di carattere tecnico sulla pistola per capire se vi siano delle impronte o se sia già stata utilizzata in altre occasioni e provare a risalire alla persona che ha nascosto l’arma nello stabile.