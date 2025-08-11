Trovato in possesso di una pistola, di quelle in dotazione dell’Esercito americano. È per l’ipotesi di reato di detenzione illegale d’arma da fuoco che un cinquantunenne operaio di Camastra è stato arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, l’indagato è stato messo ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. A fare la perquisizione domiciliare, rinvenendo l’arma, sono stati i carabinieri. Arma che è stata, naturalmente, posta sotto sequestro. Verrà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp