Trovato in possesso di un tirapugni in metallo. I poliziotti del Commissariato di Licata, durante il servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un 24enne. La scoperta nel corso della perquisizione personale. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di porto abusivo di armi.