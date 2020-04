Aveva quasi 300 grammi di cocaina, arrestato nel corso di un blitz

E’ stato trovato in possesso di cocaina. I carabinieri della Stazione di Ravanusa, coordinati dal sostituto procuratore Paola Vetro, hanno arrestato Gaetano Vinciguerra, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La cattura nelle scorse ore in seguito ad una perquisizione domiciliare in un’abitazione di contrada “Grada Barone”, alla periferia di Ravanusa.

Rinvenute e sequestrate ventinove dosi di cocaina, del peso di poco più di 10 grammi ciascuna. Trovato anche un bilancino di precisione.

Fissato l’interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella. Vinciguerra è difeso dagli avvocati Salvatore Manganello e Salvatore Loggia.