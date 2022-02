Aveva in casa cocaina, crack ed eroina: arrestata una donna

Aveva in casa cocaina, crack ed eroina. I poliziotti del Commissariato di Canicattì, in un’operazione in congiunta con la Guardia di finanza della Tenenza cittadina, hanno arrestato una donna, ed assestato un altro duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate per G.A., una 37enne, di Canicattì, gravata da diversi precedenti di polizia. Nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione della canicattinese sono stati rinvenuti, occultati in una pattumiera per i rifiuti, circa 5 grammi di cocaina del tipo “crack”, già confezionati in 30 dosi, pronte per la vendita, e un involucro termosaldato contenente circa 20 grammi di eroina.

La donna avrebbe potuto realizzare almeno 150 dosi, ottenendo così un sicuro guadagno di circa 4.000 euro. Nell’appartamento gli agenti, guidati dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno sequestrato anche una termosaldatrice di piccole dimensioni, contenente della pellicola in plastica, utile per il confezionamento delle dosi di droga. La donna, quindi, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo la convalida dell’arresto, sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Canicattì.

Nel corso dell’attività di perquisizione, i poliziotti e i finanzieri, hanno rintracciato un’altra canicattinese di 30 anni, V.G., anch’essa con precedenti, la quale, dal 23 dicembre scorso, si era arbitrariamente allontanata dalla sua dimora presso cui era sottoposta agli arresti domiciliari per i reati di incendio e violazione di domicilio, rendendosi irreperibile. E’ stata tratta in arresto per il reato di evasione e ricondotta nel suo domicilio per la prosecuzione della misura. cautelare.