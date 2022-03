Aveva foglio di via obbligatorio, fermato alla rotonda Giunone: denunciato

Non avrebbe potuto rimettere piede ad Agrigento per tre anni per effetto del foglio di via obbligatorio. Un ventenne di Favara, durante la notte, al volante della sua auto è giunto fino alla rotonda Giunone, tra la Valle dei Templi e il Villaggio Mosè. Il giovane è, di fatto, incappato in un posto di controllo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti ci hanno messo pochi minuti ad accertare che il favarese fosse gravato dal foglio di via obbligatorio. E’ stato denunciato alla Procura della Repubblica per inottemperanza al provvedimento del questore.