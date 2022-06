E’ stato fermato in un posto di controllo dai carabinieri della Stazione di Villaseta, e nel corso della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di dieci grammi di hashish, e di un bilancino di precisione. Un diciottenne di Agrigento, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga e il bilancino sono stati posti sotto sequestro.