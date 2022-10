Aveva cocaina e 10mila euro in contanti, arrestato trentaseienne

E’ stato trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, 0,50 grammi di hashish, alcuni bilancini di precisione, e 10.000 euro in contanti, ritenuti con molta probabilità provento dell’attività di spaccio. I carabinieri della Stazione di Lampedusa, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un trentaseienne, lampedusano. Deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, i militari dell’Arma all’esito di perquisizioni hanno rinvenuto delle buste di plastica trasparenti, sporche di polvere bianca, rivelatasi poi essere cocaina. Questo ha destato l’attenzione degli investigatori. Nel prosieguo degli accertamenti, la scoperta della droga e del denaro contante.

L’uomo aveva fatto della sua scrivania un piccolo laboratorio per la rivendita dello stupefacente al dettaglio, attività che gli avrebbe permesso di “arrotondare” i guadagni lavorativi. La Procura di Agrigento, prontamente informata, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’arresto del lampedusano è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento, e nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.