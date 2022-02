Aveva abbandonato rifiuti in strada, multato esercente in via Atenea

Abbandono dei rifiuti per strada, ad Agrigento è stato effettuato un controllo del territorio con il supporto della polizia municipale. Multato un esercente che nella notte ha lasciato all’angolo di una strada, in via Atenea, centro numerosi sacchi contenenti rifiuti con scarti alimentari. “Abbandonare i rifiuti è un reato ambientale- ricorda l’assessore comunale alla polizia municipale, Francesco Picarella- sono previste sanzioni penali e amministrative. Il rispetto del decoro è principio fondamentale per corretto vivere civile, cercando di presentarsi al meglio con l’inizio della stagione turistica”.