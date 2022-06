Aveva 241 grammi di cocaina purissima: 62enne finisce in carcere

Il Gip del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli ha convalidato l’arresto, e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Zirafi, 62 anni, di Licata, arrestato venerdì scorso, poi finito ai domiciliari, dai carabinieri della Compagnia licatese, che gli avevano trovato 241 grammi di cocaina purissima, suddivisa in 48 “pietre”, nascosti in un sacco nero sottoterra. Nel corso della perquisizione nel terreno adiacente all’abitazione dell’uomo, trovati anche un bilancino di precisione, della mannite, e dei sacchetti di cellophane termosaldati, che verosimilmente dovevano servire per il confezionamento delle dosi di droga.