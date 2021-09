Aveva 2 involucri di cocaina, ordine di allontanamento per un uomo

Ha tentato di sbarazzarsi di due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 0,3 grammi. La scoperta nel corso di servizi finalizzati al controllo del territorio, eseguiti nei luoghi noti come piazze dello spaccio di Canicattì, dai poliziotti del Commissariato cittadino. Nella circostanza, in prossimità di piazza Palermo è stato individuato T.G., di 50 anni, il quale, alla vista degli agenti, si è liberato della droga, prontamente recuperata.

In considerazione del fatto che la piazza è luogo abituale di incontro di giovani, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì ha emesso un ordine di allontanamento, che è stato eseguito nei confronti dell’individuo. A seguito del provvedimento, il cinquantenne non potrà percorrere, o sostare nella piazza per 48 ore, e dovrà pagare la sanzione amministrativa del pagamento di 200 euro.