Avaria ad un motore, dopo 4 ore di navigazione il traghetto torna indietro

Per un’avaria ad un motore il traghetto di linea “Lampedusa”, che collega le Pelagie con Porto Empedocle, è rientrato al porto empedoclino dopo 5 ore di navigazione. Tutto quanto stanotte. Sulla nave 122 passeggeri e una ventina di auto e camion.

La nave “Lampedusa” era partita alle 23 in punto, ma durante la navigazione a causa di un guasto ad uno dei motori, verso le 4, è tornata indietro a Porto Empedocle.

Non c’è pace per la tratta marittima Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa. Appena venti giorni fa dal traghetto “Sansovino” (attualmente fermo a Porto Empedocle) in fase di disormeggio nella più piccola delle Pelagie, s’è staccato il portellone centrale, finito in mare.

“Rescissione del contratto di servizio con la Siremar e risarcimento danni per la comunità di Lampedusa e Linosa”. Sono le richieste del sindaco Totò Martello in merito ai continui problemi nel collegamento navale gestito dalla compagnia di navigazione in base ad un contratto di servizio firmato con la Regione Siciliana.