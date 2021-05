Termina 1-2 la sfida dell’Akragas di oggi pomeriggio 19 maggio in trasferta in turno infrasettimanale contro Marineo. Al 27’ goal di Villa, al 28’ rete di Biondo. La partita si è giocata a porte chiuse ed era valida per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone A.