Autovettura con famiglia a bordo prende fuoco. Polstrada e vigili del fuoco evitano il peggio

Un’automobile Golf Volkswagen, con a bordo un nucleo familiare di Agrigento, all’improvviso percorrendo la via Manzoni, proprio di fronte l’imbocco per la via Toniolo, e a pochi passi dalle scuole Castagnolo ed Esseneto, ha preso fuoco. In poco tempo l’abitacolo è stato avvolto completamente dalle fiamme. E’ successo questa mattina alle 8 nel quartiere del Campo sportivo.

La conducente è riuscita ad accostare, e grazie all’intervento di una pattuglia della polizia Stradale di Agrigento, in transito nella zona. Gli occupanti sono stati trascinati fuori, e portati a distanza di sicurezza. Tutti sani e salvi. Si è temuta una deflagrazione.

Tra il fuggi fuggi generale, con tanti genitori, che stavano accompagnando i propri figli a scuola, è scattato l’allarme, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali, in poco tempo hanno concluso l’opera di spegnimento, occupandosi della successiva messa in sicurezza.

Con tutta probabilità a scatenare le fiamme un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura, oppure un guasto meccanico.