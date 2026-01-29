Continua l’impegno del Libero Consorzio di Agrigento nelle attività di tutela ambientale. In questo contesto rientrano anche i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (Aua). Nell’appena trascorso 2025 il numero di autorizzazioni rilasciate dal Gruppo n. 3 Aua del Settore Ambiente ha registrato un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente. Ben 110 infatti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per i sette titoli abilitativi previsti dalla normativa, con il coordinamento tra gli enti competenti in materia ambientale e gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni per il rilascio del provvedimento finale.

Ricordiamo che l’Aua è un provvedimento semplificato che consente di ridurre notevolmente i tempi di avvio delle attività per piccole e medie imprese e titolari di impianti non soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) operanti in vari settori produttivi (trasformazione dei prodotti agricoli, caseari e ittici, frantoi e oleifici, stabilimenti enologici, frantumazione di inerti, strutture turistiche e alberghi, varie attività artigianali, depositi di carburanti, ecc.).

Il rilascio da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento avviene dopo l’accertamento della regolarità degli impianti e dei titoli abilitativi (autorizzazione agli scarichi, utilizzo di acque di vegetazione dei frantoi e di reflui delle aziende zootecniche per l’irrigazione, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, comunicazioni in materia di rifiuti). Ricordiamo altresì che la Aua ha la durata di 15 anni, e le imprese che ne fanno richiesta devono inoltrare l’istanza telematica al Libero Consorzio Comunale di Agrigento tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni.

Oltre alle Aua, nel 2025 sono stati rilasciati 5 nuove autorizzazioni e 20 rinnovi di impianti di stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi. Numerosi, infine, i controlli ispettivi per la campagna olearia 2025/2026, gli impianti di autodemolizione, gli impianti per il trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

