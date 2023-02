Autonomia differenziata, dall’aula Giglia l’appello per dire “no”

Si e’ svolto nell’aula consiliare “Luigi Giglia” del palazzo della Provincia l’incontro dibattito contro il disegno di legge sull’Autonomia Differenziata, presentato dal Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli ed approvato dal Consiglio dei Ministri durante la prima settimana di febbraio 2023. Molti i Sindaci presenti, con in testa il Sindaco di Alessandria della Rocca Giovanna Bubello che ha organizzato e sollecitato l’incontro, il Commissario straordinario Raffaele Sanzo e numerosi Sindaci della Provincia da Agrigento, Naro, Favara, Santo Stefano Quisquina, Favara, Ribera, Montevago, il Deputato Cambiano ed altri rappresentanti per denunciare l’approvazione del provvedimento sull’autonomia differenziata che rischia di dividere il Paese e creare, ulteriormente, un divario tra nord e sud. Presenti numerose Associazioni come Confimpresa Alessio Lattuca, Associazione del Sud Italia, Anpi Angelo Lauricella, il Cartello Sociale con Don Mario Sorce, Pezzino, Buscemi ed Acquisto, Ordini professionali, tutti uniti ed insieme a denunciare l’approvazione del provvedimento sull’autonomia e lanciare un forte appello alle istituzioni per chiedere il ritiro della proposta di legge che emarginerà la Sicilia dal resto del Paese. “Questa e’ una battaglia sociale e civile- è stato detto durante l’incontro- che deve essere spiegata ai cittadini contro un provvedimento che spaccherà il Paese facendo pagare alle popolazioni meridionali prezzi altissimi. E’ necessario pretendere misure per lo sviluppo e l’occupazione, uguali servizi e diritti, opportunità, di chi vive nelle regioni più ricche del Paese rispetto alle Regioni del meridione. Bisogna dire forte no all’autonomia differenziata questo il messaggio chiaro e forte emerso durante il dibattito”.