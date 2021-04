E’ un miracolato l’anziano saccense, che questa mattina con la sua Fiat Punto, è finito in mare nel porto di Sciacca. L’uomo è stato salvato dai pescatori, che si sono tuffati in acqua, portandolo sulla banchina. Tanta paura, ma per fortuna è finita bene.

I Vigili del fuoco del Comando provincia di Agrigento, intervenuti con l’autogru, e del distaccamento di Sciacca hanno recuperato la vettura, che si trovava nei fondali dell’area portuale.