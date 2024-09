Un giovane licatese è stato denunciato alla Procura di Agrigento con l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale. L’uomo, ieri notte, non si è fermato all’alt intimato dai poliziotti del Commissariato di Licata, impegnati in un posto di controllo. L’episodio è successo in via Campobello dopo che il giovane, alla guida di una Audi A3, ha perso il controllo del mezzo all’altezza dell’incrocio con via Mazzini. L’automobile è stata ritrovata poco dopo parcheggiata in via Archimede con i due occupanti rintracciati poco distante mentre tentavano di darsi alla fuga a piedi. Dopo essere stati identificati, per il guidatore del mezzo è scattata la denuncia.