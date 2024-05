Ignoti ladri hanno rubato un autocarro Fiat Iveco Eurocargo, di proprietà di una ditta, ma di fatto in uso a un autotrasportatore di 55 anni. Ed è accaduto, l’altro pomeriggio, in una zona del centro di Ravanusa, in via Buozzi.

L’uomo si è rivolto ai carabinieri della locale Stazione. E i militari dell’Arma raccolta la denuncia a carico di ignoti hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del furto. Il mezzo, per fortuna, è coperto da assicurazione.