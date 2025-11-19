Un autocarro e una auto Mercedes Glc, appartenenti ad una ditta, sono stati distrutti da un incendio. È accaduto durante la notte in via Plebis Rea, in pieno centro storico di Agrigento. Sul posto accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento le fiamme. I carabinieri si stanno occupando delle indagini. Le cause della scintilla iniziale non sono ancora chiare.

Nessuna ipotesi investigativa al momento viene esclusa, dall’azione dolosa al fatto accidentale. Sul luogo, infatti, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o taniche sospette. Da una prima ricostruzione l’incendio ha interessato prima l’autocarro e successivamente le fiamme hanno aggredito la vettura.

