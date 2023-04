Auto “vola” in una scarpata dopo lo scontro con un camion: 2 feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, ieri mattina, lungo la statale 123 nel tratto che collega Canicattì con Campobello di Licata, in territorio di Ravanusa. A scontrarsi una Volkswagen Golf e un camion. La vettura è uscita fuori dalla sede stradale, e dopo un “volo” di parecchi metri, ha terminato la corsa in fondo ad una scarpata. Il conducente se l’è vista davvero brutta, ma per fortuna, a parte dei traumi, non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e il personale medico del 118. I soccorritori hanno liberato l’uomo rimasto intrappolato nell’abitacolo della macchina. Con un’autoambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Al pronto soccorso è finito pure il camionista. Per lui lievi traumi. Sul luogo dell’incidente accorsi i carabinieri e la polizia per i rilievi e la viabilità.