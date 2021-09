Auto si ribalta sulla statale 115: un ferito

Perde il controllo del volante, e dopo un “volo” di alcuni metri, l’autovettura si ribalta a pochi passi da alcune abitazioni. Protagonista un automobilista agrigentino rimasto ferito, ma non in gravi condizioni. L’incidente stradale che poteva avere conseguenze più gravi, si è verificato, ieri sera, lungo la strada statale 115, poco lontano il Villaggio Mosè, in direzione per Palma di Montechiaro.

L’uomo viaggiava alla guida di una Ford Focus. All’improvviso la vettura è uscita fuori strada, e ha cappottato. Sono stati alcuni automobilisti in transito a prestargli i primi soccorsi. Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti. Mentre i primi si sono occupati della messa in sicurezza, gli agenti hanno effettuato gli accertamenti di rito.

L’uomo, con un’ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso.