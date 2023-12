Incidente stradale, nel pomeriggio di Natale, lungo la bretella che collega il viadotto Morandi con la via Dante ad Agrigento. Una Renault Modus, sulla quale viaggiavano padre e figlio, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. I due occupanti hanno riportato ferite lievi e con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure del caso. Sul posto gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro. (FOTO DI AGRIGENTO OGGI)