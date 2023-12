Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale, che si è verificato durante la notte di Natale, a Marina di Palma, a Palma di Montechiaro. Un’autovettura si è ribaltata nella strada provinciale che collega la statale 115 con la località balneare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l’automobilista rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo. Con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Non versa, per sua fortuna, in gravi condizioni. I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno effettuato i rilievi.