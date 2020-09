Auto si ribalta in via Luca Crescente, feriti madre e figlio piccolo

Una quarantenne agrigentina, e il figlio di poco più di dieci anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale, avvenuto in via Luca Crescente, tra le quattro strade e viale Emporium, all’ingresso di San Leone.

Madre e figlio viaggiavano su una Renault Clio, che si è scontrata con una Fiat Cinquecento. La Clio dopo l’urto si è ribaltata. L’automobilista e il piccolo rimasti incastrati sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e dal personale medico del 118.

Con un’ambulanza trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per fortuna non hanno riportato gravi ferite. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale hanno effettuato i rilievi. L’incidente nello stesso punto già teatro di altri sinistri, anche con conseguenze tragiche.