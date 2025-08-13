Ha parcheggiato l’auto in un tratto di strada in discesa e la vettura è scivolata schiantandosi contro una ringhiera. La conducente nel tentativo di fermarla è rimasta incastrata nel mezzo. E’ successo, ieri mattina, nella località balneare di Mollarella, a Licata. Ad essere rimasta coinvolta nell’incidente è stata una pensionata di Licata poco più che ottantenne.

Con un’ambulanza del 118 è stato trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove i medici in servizio l’hanno sottoposta alle cure del caso. Nota di merito per i vigili del fuoco della prima partenza del distaccamento licatese di Corso Argentina. Sono stati proprio i vigili del fuoco con grande professionalità a liberare l’anziana, assistendola e rassicurandola per tutto il tempo dell’intervento.

Non è chiaro se l’incidente si sia verificato perché la donna ha dimenticato di inserire il freno a mano o per un improvviso guasto meccanico.

