Auto sbatte contro cinque vetture in sosta e si ribalta

Un’autovettura, una Mazda Cx5, si è ribaltata, dopo aver sbattuto contro più vetture che erano regolarmente parcheggiate, lungo via Porta di Mare, nel centro di Agrigento. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia municipale. I sanitari del 118 hanno verificato le condizioni del conducente che, per sua fortuna, è rimasto illeso. La via Pietro Nenni, quanto la parallela via Garibaldi sono state chiuse al traffico, il tempo necessario ai vigili urbani di effettuare i rilievi. Cinque le auto ferme in sosta che hanno riportato danni: una Mercedes, una Fiat Punto, una Ford Fiesta, una Fiat Cinquecento e una Opel Corsa.

